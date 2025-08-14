Terug

Op meerdere plekken problemen op het spoor door storingen

Verkeer

Vandaag, 07:18

Link gekopieerd

De NS meldt donderdagochtend meerdere problemen op het spoor. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden geen treinen door een wisselstoring. Ook tussen Weesp en Almere Oostvaarders is er vanwege een wisselstoring geen treinverkeer. Beide problemen zijn naar verwachting rond 08.15 uur verholpen.

Door een kapot spoor rijden er tussen Breukelen en Maarssen minder sprinters. Dit duurt naar verwachting tot begin van de middag.

Verder zijn er op meerdere trajecten werkzaamheden. Zo moeten mensen die tussen Utrecht en Arnhem of Nijmegen reizen, tot 19 augustus omrijden via Den Bosch.

ANP

