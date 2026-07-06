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Grote storing bij ABN AMRO, klanten kunnen app niet gebruiken

Storing

Vandaag, 16:48

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Klanten van ABN AMRO opgelet, de bank kampt op dit moment met een storing. Er stromen meer dan tienduizend klachten binnen bij allestoringen.nl over de bank. ABN AMRO heeft de storing ook bevestigd aan Hart van Nederland. In de app zien klanten op dit moment een melding. "Door een storing kunt u nu helaas uw bankzaken niet regelen via Internet Bankieren, de ABN AMRO app en iDEAL", schrijft de bank.

Tot hoelaat de storing duurt is op dit moment nog niet bekend. Rond half vier kwamen de eerste klachten binnen via de website allestoringen.nl. Online reageren klanten op het nieuws: "Lekker dan, wil ik net mijn auto verkopen ligt ABN AMRO eruit. Koper kon niet meer wachten en verkoop gaat niet door. Bedankt voor de ellende", plaatst een ABN AMRO-klant op X.

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Een andere klant meldt op X dat die bij een supermarkt niet kan afrekenen door de storing. ABN AMRO bevestigt de storing aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

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