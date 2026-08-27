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Rotterdam schrikt wakker van militaire oefening: 'Word uit mijn bed getrild'

Rotterdam schrikt wakker van militaire oefening: 'Word uit mijn bed getrild'

Social Media

Vandaag, 07:10

In de omgeving van Rotterdam-Zuid en de Maasvlakte wordt donderdagochtend een militaire oefening uitgevoerd. Al vanaf de vroege ochtend vliegen meerdere helikopters boven de stad. En dat merken ook de omwonenden, die al vroeg werden gewekt door het lawaai.

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De luchtmacht gebruikt voor de oefening onder andere twee Chinook-transporthelikopters en drie Apache-gevechtshelikopters. Naar verwachting duurt de oefening tot donderdagochtend 11.00 uur, melden verschillende gemeenten in de regio.

Reacties op sociale media

Op sociale media klagen meerdere mensen dat ze uit hun slaap zijn gehaald door het lawaai van de helikopters. "Slaapt er nog iemand in Rotterdam en omstreken" en "Al een half uur 4 heli's boven Rotterdam Zuid. Watskebeurt?", vragen ze zich af op X.

Mensen die overlast ervaren, kunnen dit melden via de site van Defensie.

Door Redactie Hart van Nederland

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