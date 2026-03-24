ZIEN: Defensie oefent met helikopterlandingen bij Groesbeek

Defensie houdt dinsdagmiddag een militaire oefening in de omgeving van Groesbeek. Daarbij traint de bemanning onder meer met zogenoemde 'buitenlandingen': landingen op locaties die geen militaire landingsplaatsen zijn.

Tijdens de oefening worden eenheden afgezet en opgehaald. Ook wordt geoefend met het vervoeren van een grote vracht onder de Chinook-helikopter, een zogeheten slingload.

Personeel opleiden

De oefening vindt plaats buiten dichtbebouwde gebieden en is bedoeld om personeel op te leiden en voor te bereiden op inzet.

