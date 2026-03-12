Volg Hart van Nederland
Militairen proberen onopgemerkt door Nederland te trekken: 'Professioneel verstoppertje'

Vandaag, 19:47

Militairen uit het Gelderse 't Harde hebben deze week een unieke oefening. De militairen moeten zich vanaf Groningen naar het Limburgse Weert verplaatsen zonder gezien te worden. Dat is een enorme uitdaging. Het publiek wordt namelijk opgeroepen om naar de verstopte militairen te zoeken. "Het doet wat met je als je weet dat 18 miljoen Nederlanders op je jagen."

De unieke oefening is bedoeld om de militairen voor te bereiden op langeafstandsverkenningen. Volgens Robin Koch, communicatieadviseur van de brigade waar de eenheid onder valt, vraagt de huidige situatie in de wereld om realistische trainingen. Normaal gesproken trainen de militairen achter gesloten deuren.

De militairen proberen op verschillende manieren onopgemerkt te blijven. Zie jij de militairen hierboven? Beeld: Hart van Nederland

"We moeten echt vertrouwen op onze eigen skills", vertelt militair Rutger tegen Hart van Nederland. "We zijn vrij ervaren in het werk dat wij doen en het blijft spannend. Het is een soort professioneel verstoppertje, maar wel met een serieuze ondertoon."

Zo min mogelijk opvallen

Hoewel het de bedoeling is om zo min mogelijk op te vallen, zijn er toch al wat militairen gespot door burgers. Dat gebeurde in de regio Hoogeveen. Dit is helemaal niet erg, want het gaat erom hoe militairen ermee omgaan als ze ontdekt worden. Dat laat majoor Wouter van Zwieten weten.

In de bovenstaande video vertelt korporaal der eerste klasse Rutger over de oefening en hoe zij te werk gaan.

Door Redactie Hart van Nederland

