Grote Defensie-oefening: helikopters en wapengekletter in Drents dorp

Als je in het Drentse De Wijk de flyers van Defensie had gemist, dan was je donderdag waarschijnlijk flink geschrokken van het enorme wapengekletter en laag overvliegende helikopters. Een paar uur lang was het in De Wijk namelijk echt even oorlog.

Hoe dan? Nou, vanwege Defensie. De Nederlandse luchtmacht oefent van 12 tot en met 23 mei met het uitvoeren van verschillende luchtlandingsoperaties, om goed voorbereid te zijn op een aanval. Donderdag draaide alles om de verovering van de Ossesluis bij De Wijk. Het leverde niet alleen spannende beelden op, maar ook veel dagjesmensen die hun ogen uitkeken, zoals te zien is in de bovenstaande video.