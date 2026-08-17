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Nederland stuurt opnieuw blushelikopter naar België voor natuurbrand

Brand

Vandaag, 17:33

Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om de grote natuurbrand te helpen blussen. Dat laat de luchtmacht weten. De enorme brand ten zuidoosten van Luik is nog altijd niet onder controle.

Op vliegbasis Gilze-Rijen staat nog een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Beide blushelikopters zijn de afgelopen dagen al ingezet.

Ook andere landen helpen maandag België bij het blussen van de brand in natuurgebied de Hoge Venen. Zo zijn er Duitse en Noorse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen actief. Het is de grootste natuurbrand ooit in België.

4200 voetbalvelden

De brand woedt in het natuurgebied de Hoge Venen, dat tussen Luik en Aken ligt. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het vuur is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.

Door ANP

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