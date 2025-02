YouTube bestaat 20 jaar: 'Mensen voelen zich hier gezien'

Je kunt het je niet meer voorstellen: in 2005 was YouTube nog alleen een website om filmpjes op te delen met familie en vrienden. Inmiddels doet YouTube niet onder aan televisie met grote producties en riante inkomens van de mensen met een succesvol kanaal. De website bestaat vrijdag 20 jaar.

Volgens deskundige Joey Scheufler is de sleutel tot succes op het platform om te produceren rondom een niche. En een niche heeft Madeleine zeker. Madeleine Gijsbers, bekend als JustMadeleine op Youtube, is net als het platform in maart 2005 geboren en ze heeft grote ambities met haar YouTubekanaal. Nu heeft ze nog een kleine tweeduizend volgers, maar ze wil voor de 100.000 gaan.

Als groot fan van zangeressen Mylène en Rosanne begon ze met filmpjes over optredens van haar idolen, maar ondertussen volgt ze een opleiding tot content creator om daar een professioneel en succesvol kanaal van te maken.

Fan zijn

"Het begon als hobby. Video's maken van hun optredens (Mylène en Rosanne, red.) en daarbij vloggen. Zij zijn een duo en ze maken muziek die door veel mensen heel kinderlijk wordt gevonden", vertelt Madeleine aan Hart van Nederland. "Met mijn YouTube kanaal wil ik laten zien dat mensen die fan zijn van zo'n soort bandje helemaal niet gek zijn. Ik hoop daar dan mensen mee te inspireren, zoals veel mensen ook mij hebben geïnspireerd."

Helemaal geen gek idee, zegt mediadeskundige Scheufler. "Het leuke aan YouTube is juist dat iedereen de kans krijgt om er iets van te maken met video's die aantrekkelijk zijn voor het algoritme. En dan gewoon doorgaan. Zeker als je binnen een bepaalde niche zit. Want op een bepaald moment gaan je video's die niche overstijgen en leer je wat je publiek wil."

Dingen leren

Maar YouTube is meer dan alleen vlogs. "Door de jaren heen is YouTube niet alleen een bron van entertainment geweest, maar ook heeft het een maatschappelijke functie gehad", legt Zowi Vermeire, onderzoeker Onderwijs en Technologie (UU) uit. "Veel jongeren gaan naar YouTube om dingen te leren die ze op school misschien niet leren. Er zijn veel beroepen waar de vorige generatie nog niet zo veel over weet, zoals e-commerce. Wie daar een eigen bedrijf in wil oprichten kan daar helemaal gratis lessen opzoeken."

Maar YouTube geeft ook een platform aan minderheden, gaat Vermeire verder: "LHBTI-jongeren zien op YouTube video's over mensen die zijn zoals henzelf. Misschien komen ze die mensen in het dagelijks leven niet tegen. Ze voelen zich gezien."