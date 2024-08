Wees geen Bob de Bouwer na YouTube-video: laat klussen over aan professionals

Je eigen plinten plaatsen of zelf helemaal je badkamer monteren: niet iedereen kan evengoed klussen. Maar als je dit werk wil uitbesteden moet je vaak weken of zelfs maanden wachten. Ongeduldige mensen beginnen vervolgens zelf maar aan de klus, maar dat is vaak geen goed idee.

Die ene muur slopen, dat lukt vast ook wel na het kijken van een YouTube-video toch? Nee, het is echt niet verstandig, waarschuwt directeur Dennis Kosten van de klusbrancheorganisatie VLOK. "Mensen overschatten zichzelf waardoor het uiteindelijk duurder wordt en je zelfs gewond kunt raken."

De Groningse Loeky Tsolakos en haar vriend Joris gingen ook als zelfklussers aan de slag. "2,5 jaar geleden kocht Joris het huis naast mij. Een mooi jaren 90-huis dat we op ons eigen tempo konden renoveren", vertelt Loeky aan Hart van Nederland. Dat ging een hele tijd goed, totdat de renovatie begon van de badkamer. "We dachten dat het wel ging met een YouTube-video, maar het lukte toch niet. Toen hebben we bijna een jaar moeten wachten voordat een klusser kon komen."

Afkitten kan wel, maar moeilijker niet

Dennis Kosten van de brancheorganisatie ziet dit vaker fout gaan. "Sinds corona zijn mensen zelf meer gaan klussen. Iets afkitten kan nog wel, maar voor iets dat moeilijker is, heb je meer tijd en geld nodig."

We willen het allemaal snel, maar we hebben een chronisch tekort aan vakmensen.

Kosten adviseert mensen om zichzelf niet te overschatten wanneer ze toch zelf willen gaan klussen. "Wacht gewoon even wat langer. Denk logisch na wat je wel of niet kan. We merken echt dat mensen ongeduldiger worden, dat is iets maatschappelijks. We willen het allemaal snel, maar we hebben een chronisch tekort aan vakmensen."