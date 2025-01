Nederlanders laten X massaal links liggen: bijna half miljoen gebruikers weg

Het gebruik van sociale media in Nederland is afgelopen jaar licht gestegen, blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom. In totaal maakten 14,4 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder gebruik van sociale media, tegenover 14,3 miljoen een jaar eerder. Maar niet alle platforms deden het goed: X en BeReal verloren flink terrein.

X, voorheen bekend als Twitter, zag in 2024 een daling van 450.000 gebruikers. Dat is een afname van 14 procent, waardoor het totaal aantal gebruikers op 2,8 miljoen kwam. Bij BeReal was de daling nog groter. Deze foto-app verloor 600.000 gebruikers en zakte naar 900.000 actieve gebruikers in 2024.

Krabbels achterlaten bij je beste vrienden, de dansende banaan-emoji en natuurlijk de glitterplaatjes: Hyves, dat waren nog eens tijden! In bovenstaande video blikt Petra (63) terug op het gemis van Hyves. "Facebook is gewoon niet hetzelfde."

Reden voor daling onbekend

Newcom geeft geen verklaring voor de dalende populariteit van deze platforms. Mogelijk speelt bij X de rol van eigenaar Elon Musk mee. Musk is sinds kort een adviseur van Donald Trump, die deze week opnieuw werd beëdigd als president van de Verenigde Staten.

Niet alle sociale media zagen een terugloop. LinkedIn groeide met 4 procent naar 5,7 miljoen gebruikers, terwijl TikTok en Snapchat er elk 3 procent aan gebruikers bij kregen.

Hart van Nederland/ANP