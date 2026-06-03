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TikTok-trend met ijsbekers ligt onder vuur: 'Meer afval'

Social Media

Vandaag, 16:37

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Een nieuwe TikTok-trend uit Azië ligt nu ook in de schappen van Nederlandse supermarkten: plastic bekers met perfecte ijsblokjes voor ongeveer 90 cent. Albert Heijn en Jumbo spelen in op de trend van de zogeheten 'ice cups', bedoeld om onderweg snel een ijskoud drankje te maken. De trend ontstond onder meer bij supermarktketen 7-Eleven, die in veel Aziatische landen populair is.

Maar niet iedereen is enthousiast. Het product ligt pas net in de schappen, terwijl Zero Waste Nederland juist aandacht vraagt voor minder afval. De organisatie ziet niets positiefs in de ijsbekers. "Het gaat waarschijnlijk voor veel meer zwerfafval zorgen en deze ijsbeker staat haaks op de Week Zonder Afval", zegt oprichter Elisah Pals.

Volgens de organisatie past het product in een groeiende 'to go'-cultuur, waarin gemak steeds belangrijker wordt. "We zouden plastics en zwerfafval minderen, maar het wordt alleen maar erger", laat voorzitter Marjolein Lever aan Hart van Nederland weten.

In bovenstaande video reageren Nederlanders op de trend.

Door Redactie Hart van Nederland

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