Nederlanders vrezen TikTok Shop: zorgen om algoritmes en koopdruk

Even gedachteloos door TikTok scrollen en daarna ineens een nieuwe lipgloss, gadget of keukenhulp afrekenen. Dat is precies de verleiding waar veel Nederlanders huiverig voor zijn nu TikTok Shop ook richting Nederland komt.

Uit onderzoek onder 2.139 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt donderdag dat 74 procent zo’n appshop een slechte ontwikkeling vindt. Slechts 17 procent is wel blij met de ontwikkeling.

Dat de invloed van TikTok niet alleen online blijft, blijkt uit bovenstaande beelden bij de Scientologykerk in Amsterdam.

Van filmpje naar winkelmandje

Veel Nederlanders weten hoe makkelijk online kopen kan gaan. 38 procent doet weleens impulsaankopen bij webshops. Onder mensen van 18 tot 50 jaar ligt dat nog wat hoger: 45 procent.

De TikTok Shop maakt van kijken letterlijk kopen. Producten die in filmpjes of livestreams voorbij komen, kunnen direct in de app worden afgerekend. Je hoeft dus niet meer naar een aparte webshop, maar blijft gewoon in dezelfde stroom van video's zitten.

Daarmee wordt het algoritme ineens meer dan een systeem dat bepaalt welk filmpje je ziet. Het wordt ook een verkoper. De app weet wat je bekijkt, waar je blijft hangen en welke makers je vertrouwt. Als daar meteen een koopknop naast staat, wordt het verschil tussen tip, trend en reclame steeds kleiner. 86 procent van de Nederlanders vindt dan ook dat TikTok door zijn algoritmes te veel invloed krijgt op wat mensen kopen.

Bang voor de verleiding

De grote zorg zit vooral bij jongeren. Maar liefst 88 procent van de panelleden vreest dat de jongere doelgroep door TikTok Shop koopdruk zal voelen en daardoor sneller impulsaankopen zal doen.

Ook zijn ouders daar niet gerust op. Slechts 21 procent denkt dat de app nu voldoende mogelijkheden geeft om aankopen van minderjarigen in zulke appshops te beperken, maar bijna de helft (48 procent) vindt dat onvoldoende.