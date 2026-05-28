Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlanders vrezen TikTok Shop: zorgen om algoritmes en koopdruk

Panel

Vandaag, 19:27

Link gekopieerd

Even gedachteloos door TikTok scrollen en daarna ineens een nieuwe lipgloss, gadget of keukenhulp afrekenen. Dat is precies de verleiding waar veel Nederlanders huiverig voor zijn nu TikTok Shop ook richting Nederland komt.

Uit onderzoek onder 2.139 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt donderdag dat 74 procent zo’n appshop een slechte ontwikkeling vindt. Slechts 17 procent is wel blij met de ontwikkeling.

Dat de invloed van TikTok niet alleen online blijft, blijkt uit bovenstaande beelden bij de Scientologykerk in Amsterdam.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.

Van filmpje naar winkelmandje

Veel Nederlanders weten hoe makkelijk online kopen kan gaan. 38 procent doet weleens impulsaankopen bij webshops. Onder mensen van 18 tot 50 jaar ligt dat nog wat hoger: 45 procent.

De TikTok Shop maakt van kijken letterlijk kopen. Producten die in filmpjes of livestreams voorbij komen, kunnen direct in de app worden afgerekend. Je hoeft dus niet meer naar een aparte webshop, maar blijft gewoon in dezelfde stroom van video's zitten.

Daarmee wordt het algoritme ineens meer dan een systeem dat bepaalt welk filmpje je ziet. Het wordt ook een verkoper. De app weet wat je bekijkt, waar je blijft hangen en welke makers je vertrouwt. Als daar meteen een koopknop naast staat, wordt het verschil tussen tip, trend en reclame steeds kleiner. 86 procent van de Nederlanders vindt dan ook dat TikTok door zijn algoritmes te veel invloed krijgt op wat mensen kopen.

Bang voor de verleiding

De grote zorg zit vooral bij jongeren. Maar liefst 88 procent van de panelleden vreest dat de jongere doelgroep door TikTok Shop koopdruk zal voelen en daardoor sneller impulsaankopen zal doen.

Ook zijn ouders daar niet gerust op. Slechts 21 procent denkt dat de app nu voldoende mogelijkheden geeft om aankopen van minderjarigen in zulke appshops te beperken, maar bijna de helft (48 procent) vindt dat onvoldoende.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

TikTok Shop komt naar Nederland, Consumentenbond waarschuwt
TikTok Shop komt naar Nederland, Consumentenbond waarschuwt
EU grijpt in tegen TikTok: app te verslavend, boete dreigt
EU grijpt in tegen TikTok: app te verslavend, boete dreigt
TikTok stuurt nog steeds persoonsgegevens naar China, waarschuwt AP
TikTok stuurt nog steeds persoonsgegevens naar China, waarschuwt AP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.