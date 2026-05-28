Dermatologen slaan alarm over uitgebreide 'skincareroutines'

Vandaag, 22:38

Steeds meer jongvolwassenen hebben een uitgebreide huidverzorgingsroutine, blijkt uit onderzoek van dermatologen van het Alrijne ziekenhuis in Leiden. Bijna 90 procent van de 168 ondervraagde dermatologen maakt zich hierover zorgen. Ze zien in de praktijk dat een uitgebreide skincareroutine huidproblemen veroorzaakt zoals acne en eczeem.

In het onderzoek worden met name retinoïden, exfoliërende zuren en parfums opvallend vaak gekoppeld aan huidklachten. Sociale media wordt gezien als zeer invloedrijk op huidverzorgingsgedrag: 86,3% van de respondenten gaf de impact daarvan een score van 8 of hoger op een schaal van 10.

Desinformatie

Volgens het onderzoek dat is uitgevoerd door dermatologen Mila Poelhekken en Sebastiaan van der Bent komt dit door de verspreiding van desinformatie over huidverzorging online. 81 procent van de ondervraagde dermatologen geeft aan dat sociale media ongepaste zelfbehandeling stimuleren en 23 procent zag dat online huidadvies leidt tot uitstel van een bezoek aan de dermatoloog. Al met al raadt slechts 12,5 procent van de dermatologen een uitgebreide skincareroutine aan.

Positieve gevolgen

Tóch heeft sociale media ook nog een positief effect. Een overgrote meerderheid van de ondervraagde dermatologen ziet dat patiënten bewuster omgaan met hun huid door het smeren van zonnebrand.

Door Redactie Hart van Nederland

