Slechtste slogan van Nederland: dit zijn de genomineerden van 2025

Vandaag, 17:50

De jaarlijkse zoektocht naar de slechtste slogan van Nederland is weer begonnen. Vanaf vrijdag kunnen mensen stemmen op tien genomineerde slagzinnen die door de jury van SlechteSlogans.nl zijn geselecteerd. Opvallende inzendingen zijn onder meer: “Soms zit het mee, soms zit het tegel” van D.D. Tegelwerken en “Beter dan snuiven… onze pitloze DRUIVEN! #verslavend lekker#” van boerderijwinkel Akkerhof.

Ook zijn de volgende zinnen opvallend: “Tekstzuster: De thermometer in je content” van tekstbureau Tekstzuster en “Met de juiste sproeier wordt alles nat!” van R&R Beregeningsinstallaties.

Volgens het platform domineerden voorgaande jaren schunnige slogans, maar valt dat dit jaar mee. Woordspelingen komen ook nu weer in de shortlist voor, "een veelbeproefde slogantruc", aldus initiatiefnemer Tefke van Dijk. Zij en mede-initiatiefnemer Christine Liebrecht vinden de genomineerde slagzinnen gevarieerd dit jaar. Vorig jaar won 'Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt' van een airco-installateur.

Andere nominaties

De andere genomineerden bij deze editie zijn: "OK BLOOMER, dit is het appartement waar je WEL dood gevonden wil worden" van BLOOMING Oosterhout, "Pick your DIKS & huur een bestelbus" van DIKS autoverhuur. "Naar de bakker voor kadetten en naar Dirk voor palletten!" van Dirk van der Jagt Handelsonderneming, "Heb jij geen IT waar je mee bezig bent!?" van Gateskeeper ICT, "Gifts on a Whole Mother Level" van Lush Amsterdam Centraal Station en 'För het bäste binnenklimøt' van Zehnder Group Nederland.

Er kan worden gestemd tot donderdag 18 december 10.00 uur, waarna in de middag de winnaar wordt uitgeroepen.

Door ANP

