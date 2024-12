Dit is de slechtste slogan van 2024

De volledige uitslag van de Slechtste Slogan verkiezing 2024:

1. Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt (Aircare Airconditioning) - 26 procent

2. Bedankt dat je voor ons hebt gekiest (Brummans & Fa Tandartsen) 13 procent

3. Don’t vlaai away (Visit Zuid-Limburg) - 12 procent

4. Asbest as it can get (Asbestcare asbestverwijdering) (11 procent)

5. Antilopen ?? Probeer fietsen! (De Fietsgarage) - 10 procent

6. Why have abs when you can have Kurio’s kebabs (Kurio’s Döner) - 7 procent

7. Mijn Veranda: De naam zegt al genoeg! (Mijn Veranda) - 7 procent

8. Zo voordelig, daar ga je gwoon fram-blozen (g’woon) - 5 procent

9. Quiche jouw moment! (La Coquerie) - 5 procent

10. Geef maar een gril en we zijn er (Plus supermarkten) 4 procent