Poah! Da's mien slogan! Gerrit is boos, webshop 'gebruikt' zijn kreet

Poah! Die kreet hoeven we maar één keer te zeggen en half Nederland weet waar we het over hebben: de uitroep van weerboer Gerrit uit Silvolde, die er in Nederland wereldberoemd mee werd. Hij kon er zelfs een webshop mee openen en merchandise verkopen, waar hij een aardig zakcentje mee verdient. Maar die kreet zelf... die werd later vastgelegd door boerenmagazine Nieuwe Oogst.

En drie keer raden wat die ermee doen: juist. Een webshop runnen. Gerrit is behoorlijk boos. "Ja hier in de achterhoek is het allemaal gemoedelijk, naar het westen toe is het steeds maar koeler", waarmee hij doelt op dat Nieuwe Oogst in Wageningen, dus meer in het westen zit.

Hij zou er meermaals over gepraat hebben met het magazine, maar dit had nooit het voor hem gewenste resultaat: "We zijn hier nooit uitgekomen. Ik ben een paar keer bij ze geweest en toen hebben ze wel wat willen aanpassen, maar dat was niet voldoende."

Extra vervelend voor de weerboer is ook nog eens dat hij ook nog een ander, ongewenst effect van de andere webshop meekrijgt: "Het is niet leuk. Ik heb er al vaker slecht van geslapen. Ik krijg nu ook de klachten voor hun missers in mijn mailbox. Die zit er vol mee. Mensen die spullen niet ontvangen hebben, bijvoorbeeld."

Esther de Snoo staat aan het roer bij het magazine en zegt dat ze de kreet keurig netjes jaren geleden al geregistreerd hebben. "Wij zagen dat het meteen heel erg aansloeg toen we startten met onze videorubriek. Wij hebben de term toen vastgelegd. Gerrit heeft daarna ook geprobeerd om 'poah' vast te leggen. Dat is hem niet gelukt, daar waren wij eerder mee. Als hij zelf sneller was geweest, dan had hij zich nu niet slachtoffer gevoeld van onze 'poah'. Maar hij heeft een andere keuze gemaakt."

Hier is Gerrit beroemd mee geworden: