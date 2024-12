Wat wordt de Slechtste Slogan van 2024: 'Asbest as it can get' of toch 'Don't vlaai away'

Voor de dertiende keer organiseert SlechteSlogans.nl de Verkiezing van de Slechtste Slogan. Een jury van tien experts heeft tien genomineerden geselecteerd uit honderden inzendingen. Vanaf vrijdag kan het publiek stemmen op de meest tenenkrommende slogan. Volgende week donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt, die ook de 'Blauwe Tegel', een Delftsblauw tegeltje met de winnende leus, ontvangt.

In de video bovenaan zie je een collectie van de slechtste slogans van de afgelopen jaren, en hun trotse bedenkers.

Volgens mede-initiatiefnemer Christine Liebrecht komen veel slechte slogans voort uit woordspelingen. "In de sloganselectie van dit jaar staat bijvoorbeeld de leus 'Asbest as it can get'. We zien wel vaker woordspelingen met asbest, dus je kunt je afvragen hoe spitsvondig deze leus nog is."

Dit zijn de tien genomineerden: Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt - Aircare Airconditioning Asbest as it can get - Asbestcare asbestverwijdering (België) Bedankt dat je voor ons hebt gekiest - Brummans & Fa Tandartsen Antilopen ?? Probeer fietsen! - De Fietsgarage (België) Zo voordelig, daar ga je gwoon fram-blozen - g’woon Why have abs when you can have Kurio's kebabs - Kurio's Döner Quiche jouw moment! - La Coquerie De naam zegt al genoeg! - Mijn Veranda Geef maar een gril en we zijn er - Plus supermarkten Don't vlaai away - Visit Zuid-Limburg

Creatief, maar krom

Sommige slogans combineren Nederlandse en Engelse woorden, zoals "Don't vlaai away". Anderen zijn opvallend door hun humor of onbedoelde dubbelzinnigheid, zoals de leus van Aircare Airconditioning: "Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt". Liebrecht merkt op: "Het is een kwestie van smaak of mensen zo’n slogan goed of slecht vinden."

Ook eten is een populair thema dit jaar. Denk aan "Zo voordelig, daar ga je gwoon fram-blozen" en "Quiche jouw moment!". Naast humor spelen bedrijven ook met gezegden, zoals Plus supermarkten met "Geef maar een gril en we zijn er". “Zonder de context van een barbecue-afbeelding is die leus lastig te begrijpen,” legt Liebrecht uit.

Stemmen en bekendmaking

Tot volgende week woensdag kan iedereen op maximaal drie slogans zijn stem uitbrengen via deze site. De slogan met de meeste stemmen wordt een dag later bekroond. Eerdere winnaars waren onder andere "Put the fun between your legs" van Tuut-tuut fietsverhuur (2023) en "Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt" (2022).