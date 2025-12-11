Volg Hart van Nederland
McDonald's haalt kerstcommercial offline na kritiek op AI-beelden

Social Media

Vandaag, 13:09

McDonald's heeft deze week een door AI gegenereerde kerstcommercial offline gehaald van YouTube. De video kreeg veel kritiek online, zo schrijft de Britse krant The Guardian.

In de reclame, die zogenaamd in Amsterdam is opgenomen, klinkt de tekst: "It's the most terrible time of the year", een parodie op de kersthit It's the most wonderful time of the year. Het spotje suggereert dat je de feestdagen bij McDonald's wél kunt overleven, maar de 'neppe' beelden vielen veel kijkers meteen op.

Op sociale media ontstond een golf aan negatieve reacties. "Je kunt van kilometers afstand zien dat dit door AI is gemaakt", schrijft een Amerikaanse gebruiker op X. Anderen klaagden dat de kerststemming werd verpest, meldt The Guardian. De kritiek richtte zich dus niet op de boodschop, maar vooral op de onnatuurlijke beelden.

Opvallend is dat veel Nederlanders zich na het verwijderen van de video afvroegen waar alle ophef vandaan komt. Op het X wordt de reclame zelfs als grappig ervaren.

Door Redactie Hart van Nederland

