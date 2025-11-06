Deze operatierobot met AI helpt chirurgen: 'Gigantische stap vooruit'

In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort werd donderdagochtend geschiedenis geschreven: voor het eerst opereert een AI-robot een patiënt. Aan prof. dr. Ivo Broeders en prof. dr. Esther Consten de eer. De slimme operatierobot arriveerde pas vorige week in Nederland en is nu al klaar voor actie.

"De revolutionaire verandering zit in de hersenen van de robot. Die zijn nu ineens heel groot geworden", vertelt chirurg Broeders aan Hart van Nederland. De Da Vinci 5 heeft 10.000 keer meer rekenkracht dan de vorige robot en gebruikt data van operaties over de hele wereld.

"We hebben niet alleen een werkmaatje, maar nu ook een robot die meedenkt. Het is een gigantische stap vooruit." Met het robot kunnen de artsen nauwkeuriger en efficiënter werken. Voorlopig opereert de robot nog alleen in Amersfoort.

Chirurg belangrijker

Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat AI de chirurg volledig vervangt in de operatiekamer. "Mensen denken dat AI slimmer is dan de mens, maar het omgekeerde is het geval. De chirurg blijft toch belangrijker."

Wat kan de robot allemaal en hoe spannend is deze eerste AI-operatie voor de chirurgen? Dat zie je in bovenstaande video.