Walibi trekt spotje waarin vrouw wordt 'vermoord' definitief terug na ophef

25 aug 2025, 12:12

Walibi Holland heeft besloten om de nieuwe Halloween Fright Nights-reclame definitief terug te trekken. De commercial, die vorige week werd gelanceerd, leidde tot veel ophef. Aanvankelijk liet het pretpark nog weten dat de reclame later alsnog te zien zou zijn, maar daar ziet het nu toch van af.

Veel mensen uitten hun afschuw over het spotje, waarin een vrouw wordt 'vermoord'. Het park erkent inmiddels dat sommige mensen zich gekwetst of ongemakkelijk voelden door de beelden. In een schriftelijke verklaring zegt Walibi: "Wij begrijpen dat de beelden in de huidige maatschappelijke context gevoelig kunnen liggen en betreuren dat sommige mensen zich hierdoor gekwetst of ongemakkelijk hebben gevoeld."

Walibi benadrukt dat de reclame bedoeld was als fictief kunstwerk, passend bij het horrorthema van Halloween. De makers wilden volgens het park gebruikmaken van karikatuur, overdrijving en spanning, zonder enige link met de realiteit. "Het is nooit onze bedoeling om geweld te normaliseren, te promoten of in verband te brengen met actuele gebeurtenissen," aldus Walibi.

In de video bieden een aantal griezelige figuren geld op een gewonde en zichtbaar angstige vrouw die opgesloten zit in een kist. Als het hoogste bod is uitgebracht, verdwijnt de jonge vrouw in een shredder en verschijnt er bloed aan de binnenkant van de kist.

'Femicide is geen marketingtruc'

De video kreeg forse kritiek. Zo zei belangenorganisatie WOMEN Inc.: "We weten dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc."

De kritiek werd nog feller nadat donderdag meer bekend werd over de 17-jarig Lisa uit Abcoude die eerder deze week door een misdrijf om het leven kwam.

Het pretpark stelt dat Halloween draait om spanning en beleving, maar wel altijd binnen veilige kaders. Walibi zegt te staan voor inclusiviteit en respect, en benadrukt dat het geen enkele vorm van geweld tolereert.

