Walibi haalt omstreden Halloween-spotje tijdelijk offline, 'volgende week weer te zien'

Walibi haalt omstreden Halloween-spotje tijdelijk offline, 'volgende week weer te zien'

Gisteren, 18:01

Walibi Holland gaat een reclamespotje voor een Halloweenevenement in het attractiepark van al zijn kanalen verwijderen, na de felle ophef die ontstond over de video. De terugtrekking is wel tijdelijk, volgende week is het spotje gewoon weer te zien.

"Rekening houdend met de recente gebeurtenissen en uit respect hebben we besloten deze video tot en met aanstaande zondag terug te trekken uit al onze communicatie-uitingen," schrijft het park in een statement. Het gaat dus om een tijdelijke terugtrekking, verduidelijkt een woordvoerder van het pretpark. Na zondag zal de video opnieuw te zien zijn, zegt zij.

Op de vraag van Hart van Nederland of er nog iets wordt aangepast aan het spotje zodra het weer online wordt gezet, antwoordde een woordvoerder van het pretpark: “Een statement is een statement en daar blijft het bij...”

'Griezelige veiling'

In de video bieden een aantal griezelige figuren geld op een gewonde en zichtbaar angstige vrouw die opgesloten zit in een kist. Als het hoogste bod is uitgebracht, verdwijnt de jonge vrouw in een shredder en verschijnt er bloed aan de binnenkant van de kist. Walibi benadrukt dat het om fictie gaat. "Dit is enerzijds geïnspireerd door de verkoop van een kunstwerk van Banksy en anderzijds door de film Kingsman: The Golden Circle."

Femicide

Het filmpje leverde Walibi veel kritiek op. "We weten dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is," reageerde WOMEN Inc. "Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc." De kritiek zwol aan nadat donderdag meer bekend werd over een 17-jarig meisje uit Abcoude dat eerder deze week door een misdrijf om het leven kwam.

Walibi haalt de video "uit respect" nu toch tijdelijk offline. "Ook wij betreuren ten zeerste de recente gebeurtenissen en de gruwelijkheid ervan, waarbij de realiteit de fictie overstijgt. Dat wil echter niet zeggen dat er geen fictie meer zou mogen worden gemaakt."

ANP/Hart van Nederland

