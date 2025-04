Dit is waarom je massaal klusvideo's op sociale media ziet waar je naar blijft kijken

Voor klusliefhebbers hoef je allang niet meer naar de doe-het-zelf-zaak voor inspiratie. Op TikTok en Instagram is een opvallende trend gaande: mensen filmen hun verbouwing en dat levert aardig wat kijkers op. De Winterswijkse Maik Beusink (29) is zo'n bouwinfluencer. Zijn filmpjes worden honderdduizenden keren bekeken en maken hem tot een van de gezichten van deze online bouwgolf (zie video).

Maik kocht in 2021 zijn eerste huis en deelt sindsdien de complete verbouwing op sociale media. Zijn video's zijn populair: "Op TikTok zit ik rond de 200.000 views per video, op Instagram zo’n 100.000." En dat terwijl hij naar eigen zeggen ook nog veel moet uitvinden. "Ik heb bouwkunde gestudeerd en een aannemersopleiding gedaan, dus ik kan wel wat. Maar veel dingen doe ik ook gewoon voor het eerst. Lukt het niet, dan doe ik het gewoon opnieuw."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hij werkt bij een vastgoedonderhoudsbedrijf en paste zijn functie aan zodat hij meer tijd heeft voor zijn verbouwing en het maken van content. Zijn doel: vóór de housewarming op 23 augustus moet het hele huis klaar zijn.

Waarom is het zo'n succes?

Volgens mediakenner Joey Scheufler is de opkomst van bouwinfluencers geen toeval. "Huizen zijn duur, vakmensen schaars. Dus mensen kiezen voor een klushuis, zoeken op YouTube hoe iets moet en worden soms zelf influencer." Juist de herkenbaarheid van het maken van beginnersfouten en het vieren van kleine successen maakt de filmpjes zo populair. "Het is feelgood-content waar mensen zichzelf in herkennen."

Ook de commerciële wereld haakt aan: bouwmarkten en gereedschapsmerken sponsoren steeds vaker deze influencers. En de trend groeit. "In het begin waren er maar een paar, nu zijn het er duizenden", zegt Maik. "Ik volgde ze toen allemaal. Dat lukt nu niet meer."