Chauffeur verongelukte Oad-bus spreekt van nachtmerrie

De buschauffeur van het OAD-busongeval in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Bij het tragische incident van afgelopen maand kwamen vijf Nederlanders om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Op social media toont de chauffeur zijn medeleven en verdriet: "Kon dit alles maar worden teruggedraaid."

"Gisteren ben ik samen met Hilda in Zwitserland naar de plek geweest waar het ruim drie weken geleden zo vreselijk mis is gegaan. Dit heeft ontzettend veel met ons gedaan en daarom wil ik nu graag iets van me laten horen", vertelt hij.

De chauffeur noemt het incident een 'verschrikkelijke nachtmerrie': "Mijn grootste verdriet ligt natuurlijk bij mijn passagiers. Voor hen begon de dag zoals altijd in een mooie vakantiedag maar die eindigde in een verschrikkelijke nachtmerrie. Ik hoop oprecht dat zij en hun naasten dit ergens een plek kunnen geven."

Onderzoek

Bij het ongeluk nabij Susch kwamen vijf inzittenden om het leven en raakten veertig mensen gewond. Het reisgezelschap bestond uit 49 mensen, maar vier van hen waren niet mee met de bus. De bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Alle passagiers waren Nederlands. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.