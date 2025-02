YouTube bestaat 20 jaar: dit zijn de meest bekeken video's

Waarschijnlijk zit je er zelf ook weleens op, of heb je er zelfs wel wat video's opstaan: YouTube. Het videoplatform is voor velen niet meer uit hun leven weg te denken en dat is logisch, want de site mag vandaag twintig kaarsjes uitblazen. Genoeg reden voor een nostalgisch lijstje met de meest bekeken video's van de afgelopen twintig jaar.

Madeleine Gijsbers, bekend als JustMadeleine op Youtube, is net als het platform in maart 2005 geboren en ze heeft grote ambities met haar YouTubekanaal, zo is te zien in bovenstaande video.

De best bekeken YouTube video's zijn geplaatst na 2012, toen YouTube al zeven jaar bestond. Opvallend is dat er vooral videoclips in de lijst staan, zoals Despacito, die op nummer twee staat. Het bekende nummer van Luis Fonsi werd op op 12 januari 2017 op YouTube geplaatst en behaalde na 203 dagen een record. Het werd namelijk de enige video op YouTube die zo snel de 2 en 2,5 miljard views behaalde. Het is daarnaast ook de meest gelikete video op het platform.

Staat de eerste YouTube-video ooit in de top 10?

Toch is Despacito niet de best bekeken video op Youtube. Die eer is namelijk weggelegd voor Baby Shark Dance, een kinderliedje dat op 17 juni 2016 werd geüpload. Baby Shark Dance werd populair door de video en het bekende deuntje dat bij veel mensen in hun hoofd blijft hangen. De video is inmiddels 15.6 biljoen bekeken.

Deze hoge weergaven zorgen ervoor dat het voor nieuwe video's niet makkelijk is om de top 10 te behalen, hoe lang de video ook online staat. Sterker nog: de allereerste video die op het platform is geplaatst, Me At The Zoo, haalt met 348 miljoen weergaven bij lange na niet de top 10.

Bekijk hier de volledige top 10