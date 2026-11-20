Klanten van de Rabobank ondervonden vrijdagmiddag opnieuw problemen met de bankierenapp. Het ging om dezelfde storing als donderdag, die eerder al was verholpen. Rond 13.30 uur laat een woordvoerder van de bank aan Hart van Nederland weten dat de storing inmiddels is opgelost.

Door een technisch probleem was het saldo van betaal- en spaarrekeningen voor sommige klanten niet zichtbaar. In de app waarschuwde de Rabobank voor technische problemen.

Bron: Rabobank

Betalingen werkten wel

Volgens een woordvoerder van de Rabobank bleef de website tijdens de storing volledig werken en konden klanten ook gewoon met hun pinpas betalen. Ook de spaarrekeningen bleven actief, maar waren voor sommige klanten niet zichtbaar in de app.

Op de website Allestoringen.nl kwamen vrijdagmiddag veel meldingen binnen. Ook donderdagmiddag kampte de Rabobank met een storing. Toen konden klanten hun spaarrekening en creditcard niet inzien. Volgens de bank ging het om hetzelfde probleem, dat donderdag al was verholpen maar vrijdag opnieuw ontstond.

Er is de laatste jaren veel veranderd bij Nederlandse banken, vaak zijn het vooral ouderen die last hebben van bijvoorbeeld het sluiten van kantoren.