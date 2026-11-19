De Rabobank ervoer donderdagmiddag een storing met spaarrekeningen en creditcards. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank aan Hart van Nederland. De betaalrekeningen in de app werkten wel, maar mensen konden hun spaarrekening en creditcard niet inzien.

Betalen aan de kassa of geld overmaken was wel mogelijk, maar spaargeld inleggen of opnemen of de creditcard aflossen kon dus niet. Op allestoringen.nl kwamen er op het hoogtepunt bijna 2500 meldingen binnen over de storing.

Hoeveel meldingen er bij de bank bekend zijn, daar kan de woordvoerder geen uitspraak over doen. Wat de oorzaak was van de storing, is niet duidelijk.