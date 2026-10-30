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DigiD en Belastingdienst kort onbereikbaar geweest na aanval

Tech-nieuws

Vandaag, 15:26

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Na het PHP-lek van vorige week bij DigiD, is het vrijdagmiddag opnieuw raak. De overheidsdienst is net als de Belastingdienst vrijdag kort onbereikbaar geweest vanwege een storing. Volgens het AD komt dat door een DDoS-aanval.

De aanval is begonnen om 13.22 uur. Om 14.49 uur is de storing verholpen. Op Allestoringen.nl maken duizenden mensen melding van de inlogproblemen. Logius, het onderdeel van Rijksoverheid dat achter de online diensten zit, wist de storing snel te verhelpen. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. 

Een DDoS-aanval, (D)DoS-aanval, (Distributed) Denial of Service houdt in dat cybercriminelen een website onbereikbaar maken. Via een netwerk aan gehackte computers wordt een website zo massaal bezocht dat deze crasht.

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