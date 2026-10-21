LIVE: MijnOverheid en DigiD offline, steeds meer websites uit de lucht

Steeds meer Nederlandse websites en digitale diensten zijn woensdag uit voorzorg offline gehaald vanwege kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP. Ook MijnOverheid is inmiddels niet meer bereikbaar, bevestigt Logius. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Eerder werden onder meer de website van de Tweede Kamer, een digitaal platform van ruim honderd overheden en delen van het computernetwerk van het hoger onderwijs uitgeschakeld.

In het kort Meerdere grote Nederlandse websites zijn niet toegankelijk, waaronder DigiD en MijnOverheid .

Dat komt door een waarschuwing voor kwetsbaarheden in PHP : een veelgebruikte programmertaal.

Wereldwijd draait ongeveer 70 procent van de websites op PHP.

PHP liet woensdag weten om 16.00 uur Nederlandse tijd met een veiligheidsupdate te komen.

Hoe groot de gevolgen precies zijn, is nog onduidelijk.

14.22 uur | PHP Foundation: geen signalen van misbruik

Het team achter programmeertaal PHP zegt geen indicatie te hebben dat de eerder aangetroffen kwetsbaarheden in de programmeertaal actief worden uitgebuit door kwaadwillenden. Dat zegt de Amerikaanse PHP Foundation desgevraagd tegen het ANP. Circa 70 procent van alle websites gebruikt PHP of een voortvloeisel daarvan.

14.01 uur | Ook Schiphol-app uit voorzorg offline

Schiphol heeft de eigen app tijdelijk offline gehaald vanwege de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Dat meldt een woordvoerder van de luchthaven. De website van Schiphol blijft voorlopig wel bereikbaar.

"We zijn op de hoogte van de berichtgeving en volgen ontwikkelingen rond digitale dreigingen vanzelfsprekend nauwgezet. Naar aanleiding hiervan nemen we uit voorzorg maatregelen", aldus de woordvoerder.

13.55 uur | Websites politieke partijen massaal offline

Ook de websites van meerdere politieke partijen zijn woensdag niet meer bereikbaar. VVD, CDA, PRO, BBB en Partij voor de Dieren melden dat hun websites uit voorzorg offline zijn gehaald vanwege de kwetsbaarheden in PHP.

De websites van D66, SGP, ChristenUnie, DENK en JA21 zijn eveneens niet bereikbaar. Bij deze partijen wordt geen reden vermeld. Volt meldt dat de website tijdelijk offline is vanwege onderhoud.

De websites van onder meer PVV, Forum voor Democratie, SP en 50PLUS zijn nog wel bereikbaar.

13.55 uur | KNVB, voetbalclubs en sportbonden halen websites offline

Ook de sportwereld wordt geraakt door de problemen met PHP. De KNVB heeft uit voorzorg zijn websites offline gehaald. Daardoor zijn onder meer Voetbal.nl en OnsOranje.nl niet bereikbaar.

"Onze websites zijn tijdelijk niet bereikbaar", meldt de voetbalbond. "We doen ons best om ervoor te zorgen dat je de website zo snel mogelijk weer kunt bezoeken."

Ook de websites van FC Twente, Fortuna Sittard, Willem II en FC Groningen zijn niet bereikbaar. Daarnaast liggen de websites van verschillende sportbonden eruit, waaronder de judobond, roeibond, wielerbond en zwembond. Ook de website van schaatsbaan Thialf is offline.

13.27 uur | Verschillende nieuwssites offline

DPG Media heeft woensdag aan het begin van de middag "uit voorzorg" een aantal sites tijdelijk offline gehaald in verband met de gemelde kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. "Op dit moment analyseren we de situatie. Uit voorzorg hebben we besloten een aantal sites tijdelijk offline te halen. Vooralsnog zijn er geen incidenten gemeld voor onze sites, maar onze experts houden de ontwikkelingen in de gaten", zegt een woordvoerder. Onder meer RTL en het AD zijn onderdeel van DPG Media.

RTL Nieuws meldde tegen 13.00 uur dat de website en de app offline gaan om het veiligheidsprobleem. "RTL Nieuws blijft wel nieuws brengen via social media, tv en liveblog", aldus een verklaring op de website van RTL.

13.07 uur | MijnOverheid uit voorzorg offline

De website MijnOverheid is woensdag uit voorzorg offline gehaald vanwege de waarschuwing voor kwetsbaarheden in PHP. Dat bevestigt een woordvoerder van Logius, dat de website beheert. Op MijnOverheid kunnen burgers gegevens inzien of doorgeven over bijvoorbeeld hun werk of woonsituatie. Ook de website van DigiD is niet meer toegankelijk.