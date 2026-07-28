'ING-klanten kunnen vanaf oktober niet meer via iDEAL betalen met de Scanner'

Klanten van ING die internetbankieren met de Scanner, kunnen vanaf oktober niet langer online afrekenen met iDEAL. Dat meldt de NOS. Door de invoering van het Europese betaalsysteem Wero werkt deze betaalmethode alleen nog via de mobiele app van ING.

ING zegt dat de techniek achter Wero niet kan worden doorgevoerd in de Scanner. Klanten die Wero willen gebruiken, moeten daarom overstappen op de app. Voor andere bankzaken blijft de Scanner wel beschikbaar.

De overstap naar Wero biedt oplichters nieuwe kansen om mensen te misleiden. Bekijk in bovenstaande video hoe bankpasfraude werkt en hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt.

Voor een deel van de klanten kan dat een probleem zijn. Eerder onderzoek van De Nederlandsche Bank liet zien dat miljoenen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren. Ook zijn er mensen die geen smartphone hebben of willen gebruiken. Zij zijn voor online betalingen aangewezen op andere betaalmogelijkheden, zoals een bankoverschrijving, betalen op factuur of een creditcard.

Volgens Wero is het stopzetten van de betaalmogelijkheid via de Scanner "een technische keuze die ING voor hun klanten maakt".

Bij Rabobank en ABN AMRO verandert niets

Bij Rabobank verandert er volgens de NOS niets voor klanten die de Rabo Scanner gebruiken. Ook ABN AMRO blijft internetbetalingen ondersteunen, al wordt de huidige E.dentifier op termijn vervangen door een nieuw beveiligingsmiddel.