OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'ING-klanten kunnen vanaf oktober niet meer via iDEAL betalen met de Scanner'

Geld

Vandaag, 17:17

Link gekopieerd

Klanten van ING die internetbankieren met de Scanner, kunnen vanaf oktober niet langer online afrekenen met iDEAL. Dat meldt de NOS. Door de invoering van het Europese betaalsysteem Wero werkt deze betaalmethode alleen nog via de mobiele app van ING.

ING zegt dat de techniek achter Wero niet kan worden doorgevoerd in de Scanner. Klanten die Wero willen gebruiken, moeten daarom overstappen op de app. Voor andere bankzaken blijft de Scanner wel beschikbaar.

De overstap naar Wero biedt oplichters nieuwe kansen om mensen te misleiden. Bekijk in bovenstaande video hoe bankpasfraude werkt en hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt.

Voor een deel van de klanten kan dat een probleem zijn. Eerder onderzoek van De Nederlandsche Bank liet zien dat miljoenen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren. Ook zijn er mensen die geen smartphone hebben of willen gebruiken. Zij zijn voor online betalingen aangewezen op andere betaalmogelijkheden, zoals een bankoverschrijving, betalen op factuur of een creditcard.

Volgens Wero is het stopzetten van de betaalmogelijkheid via de Scanner "een technische keuze die ING voor hun klanten maakt".

Bij Rabobank en ABN AMRO verandert niets

Bij Rabobank verandert er volgens de NOS niets voor klanten die de Rabo Scanner gebruiken. Ook ABN AMRO blijft internetbetalingen ondersteunen, al wordt de huidige E.dentifier op termijn vervangen door een nieuw beveiligingsmiddel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Criminelen misbruiken overgang iDEAL naar Wero: hier moet je op letten
Criminelen misbruiken overgang iDEAL naar Wero: hier moet je op letten
Door deze verandering bij iDEAL kun jij sneller online aankopen doen
Door deze verandering bij iDEAL kun jij sneller online aankopen doen
iDeal verdwijnt binnenkort, dit komt ervoor in de plaats
iDeal verdwijnt binnenkort, dit komt ervoor in de plaats
Nog sneller betalen: iDeal slaat voortaan je rekening en adres op
Nog sneller betalen: iDeal slaat voortaan je rekening en adres op
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.