'Gegevens van 1,5 miljoen Nederlandse accounts gestolen bij Pornhub-hack'

De hackersgroep ShinyHunters, die verantwoordelijk zegt te zijn voor een grootschalige datadiefstal bij pornowebsite Pornhub, zegt de gegevens van 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers in handen te hebben gekregen.

Het zou gaan om gevoelige informatie zoals e-mailadressen, zoekopdrachten en volledige kijkgeschiedenissen. Dat zegt de groep ShinyHunters tegen RTL Nieuws. Er is ook te zien op welke tijdstippen en vanaf welke locatie naar video's werd gekeken.

Volgens de hackers zijn wereldwijd de gegevens van ongeveer 201 miljoen geregistreerde accounts buitgemaakt. De gestolen informatie beslaat een periode van 2016 tot en met 2023. De hackersgroep eisen losgeld van Pornhub anders dreigen ze deze informatie te publiceren.

RTL Nieuws heeft een deel van de buitgemaakte data ingezien en gecontroleerd. Daarbij is vastgesteld dat de gelekte gegevens van meerdere Nederlanders daadwerkelijk e-mailadressen bevatten, evenals gedetailleerde zoektermen. Ook is te zien welke video’s zijn bekeken, inclusief tijdstippen en locaties waarop dat gebeurde.