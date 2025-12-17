Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hackers dreigen gegevens premiumklanten Pornhub te publiceren en vragen losgeld

Hackers dreigen gegevens premiumklanten Pornhub te publiceren en vragen losgeld

Tech-nieuws

Vandaag, 12:16 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De hackersgroep ShinyHunters dreigt gegevens van premiumklanten van de pornowebsite Pornhub te publiceren. De hackers zeggen data te hebben gestolen en eisen nu losgeld van Pornhub.

Het is onduidelijk hoeveel gegevens er zijn gestolen. "We eisen een losgeldbetaling in Bitcoin om de publicatie van gegevens te voorkomen en de gegevens te verwijderen", heeft ShinyHunters via een onlinechat laten weten aan persbureau Reuters.

Een hack of datalek kan iedereen treffen. In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als jouw gegevens op straat zijn beland:

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?
2:16

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

De hackers hebben Reuters wat voorbeelden van de gestolen data gestuurd. Minstens drie voormalige Pornhub-klanten, twee mannen in Canada en een man in Verenigde Staten, bevestigden vervolgens aan het persbureau dat de gegevens die op hen betrekking hadden authentiek waren, maar wel van een paar jaar geleden.

Eerder incident

Pornhub is een van de grootste pornosites ter wereld. Volgens de site hebben ze meer dan 100 miljoen dagelijkse bezoeken en 36 miljard bezoeken per jaar. Pornhub en het moederbedrijf van de site hebben nog niet gereageerd op de mogelijke hack.

Eerder deze maand liet Pornhub wel weten dat er een cyberincident was geweest rond de externe data-analyseprovider Mixpanel. Dat zou een onbekend aantal Pornhub-gebruikers hebben getroffen. Het is nog onduidelijk of dat incident te maken heeft met de hack en dreigement van ShinyHunters.

Meerdere hacks

ShinyHunters is een bekende hackersgroep die in verband wordt gebracht met een reeks spraakmakende hacks en afpersingspogingen in de afgelopen maanden. Zo zou ShinyHunters ook zitten achter een hack bij het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce en verschillende luxebedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar meldde ShinyHunters ook klantgegevens te hebben gestolen bij ticketverkoper Ticketmaster.

Door ANP

Lees ook

Datalek bij populaire seksspeeltjes-app: hackers konden speeltjes op afstand bedienen
Datalek bij populaire seksspeeltjes-app: hackers konden speeltjes op afstand bedienen
KLM waarschuwt na datalek, contactgegevens passagiers buitgemaakt
KLM waarschuwt na datalek, contactgegevens passagiers buitgemaakt
Mariska is slachtoffer van datalek laboratorium, nu wil ze andere slachtoffers helpen
Mariska is slachtoffer van datalek laboratorium, nu wil ze andere slachtoffers helpen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.