Hackers dreigen gegevens premiumklanten Pornhub te publiceren en vragen losgeld

De hackersgroep ShinyHunters dreigt gegevens van premiumklanten van de pornowebsite Pornhub te publiceren. De hackers zeggen data te hebben gestolen en eisen nu losgeld van Pornhub.

Het is onduidelijk hoeveel gegevens er zijn gestolen. "We eisen een losgeldbetaling in Bitcoin om de publicatie van gegevens te voorkomen en de gegevens te verwijderen", heeft ShinyHunters via een onlinechat laten weten aan persbureau Reuters.

Een hack of datalek kan iedereen treffen. In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als jouw gegevens op straat zijn beland:

2:16 Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

De hackers hebben Reuters wat voorbeelden van de gestolen data gestuurd. Minstens drie voormalige Pornhub-klanten, twee mannen in Canada en een man in Verenigde Staten, bevestigden vervolgens aan het persbureau dat de gegevens die op hen betrekking hadden authentiek waren, maar wel van een paar jaar geleden.

Eerder incident

Pornhub is een van de grootste pornosites ter wereld. Volgens de site hebben ze meer dan 100 miljoen dagelijkse bezoeken en 36 miljard bezoeken per jaar. Pornhub en het moederbedrijf van de site hebben nog niet gereageerd op de mogelijke hack.

Eerder deze maand liet Pornhub wel weten dat er een cyberincident was geweest rond de externe data-analyseprovider Mixpanel. Dat zou een onbekend aantal Pornhub-gebruikers hebben getroffen. Het is nog onduidelijk of dat incident te maken heeft met de hack en dreigement van ShinyHunters.

Meerdere hacks

ShinyHunters is een bekende hackersgroep die in verband wordt gebracht met een reeks spraakmakende hacks en afpersingspogingen in de afgelopen maanden. Zo zou ShinyHunters ook zitten achter een hack bij het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce en verschillende luxebedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar meldde ShinyHunters ook klantgegevens te hebben gestolen bij ticketverkoper Ticketmaster.