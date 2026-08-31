Robot als uitsmijter? Deze beveiliger trekt bekijks in Nijmegen

Wie maandagochtend over de markt in Nijmegen liep, kon zomaar oog in oog komen te staan met een opvallende verschijning: een levensgrote robotbeveiliger van 1,80 meter lang en 85 kilo schoon aan de haak. Robotexpert Richard Kuijpers liep er rond met de EngineAI T800, zoals hij echt heet, om mensen alvast kennis te laten maken met de toekomst.

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De robot komt van een Aziatisch bedrijf en kan volgens Kuijpers vanuit de doos al lopen en vechten. Hij wil de software geschikt maken voor gebruik door klanten in Nederland. De robot zou bijvoorbeeld kunnen patrouilleren, ongeregeldheden signaleren en die informatie doorzetten naar de politie en andere hulpdiensten.

Kuijpers denkt dat zulke robots beveiligers in de toekomst kunnen ondersteunen als er te weinig personeel is. "Zo'n beveiligingsrobot is een extraatje", zegt hij. Volgens hem kan het nog vijftien tot twintig jaar duren voordat dergelijke robots vaker te zien zijn.

'Vechten is geen taak van de robot'

Dat de robot kan vechten, betekent niet dat hij daarvoor in de Nederlandse beveiliging moet worden ingezet. De Nederlandse Veiligheidsbranche ziet vooral mogelijkheden om beveiligers met nieuwe techniek te ondersteunen. "Techniek en ook drones en robots kunnen helpen de veiligheid te vergroten en beveiligers ondersteunen. Vechten is geen taak van beveiligers, nieuwe tech gaat helpen ons werk beter te doen", laat de branche weten.

Bezoekers van de markt kijken hun ogen uit. In de bovenstaande video is te zien wat de robot allemaal kan en hoe mensen erop reageren.