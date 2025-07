Robot-primeur: Kai vaart mee op veerpont Gorinchem en helpt personeel

Op de veerpont in Gorinchem vaart de komende 2 jaar een hulpje mee. En niet zomaar een hulpje: robot Kai, een mensvormige robot van 1,55 meter lang, gaat het personeel helpen met routinematige taken. Een landelijke primeur, noemt de gemeente het experiment.

De gemeente wil uitvinden welke taken de robot kan uitvoeren ter ondersteuning van de dienstverlening. Kai kan nu passagiers verwelkomen, reisinformatie geven en reizigers wijzen op het inchecken. "Zo blijft voor medewerkers meer tijd over voor persoonlijke aandacht en complexere taken", zegt wethouder Fatih Polatli.

"We kijken of een robot een aanvulling kan zijn op het reguliere personeel, niet als vervanging daarvan", aldus een woordvoerster van de gemeente. Mocht de proef succesvol zijn, dan kan de zogeheten humanoïde robot een oplossing zijn bij personeelstekort.

De komende weken vaart de robot mee, zonder zichtbaar te zijn voor passagiers. De gemeente wil eerst zorgen dat de robot goed functioneert op een bewegend schip en onder wisselende weersomstandigheden.

Hart van Nederland/ANP