Star Wars-fans vinden elkaar in vol ornaat op conventie in Amsterdam

Star Wars-fans dompelen zich op de conventie Echo Base in Amsterdam onder in de wereld van hun favoriete sciencefiction-filmserie. De 1500 bezoekers komen verkleed als hun favoriete personages, kopen alles wat met Star Wars te maken heeft en kunnen op de conventie zelfs een handtekening krijgen van een acteur uit de films.

Bijna een halve eeuw nadat de eerste Star Wars-film in de bioscoop te zien was, leven de sciencefictionverhalen met Jedi’s, Droids en Siths nog steeds enorm onder fans. Tijdens de conventie loopt de ene fan in een nog uitbundiger kostuum dan de ander. De zogeheten cosplayers besteden maanden aan het exact nabootsen van kostuums van de personages uit de films.

Marco van Velzen is lid van een cosplay-club: "Mijn vrienden hielden van cosplay en zo ben ik er een beetje ingerold. Ik heb nu in mijn kelder zelfs een studio waar ik verschillende kostuums maak."

De Transformer-pakken van cosplayer Lonneke sprongen zo in het oog van de Amerikaanse filmproducent Paramount, dat zij gekleed als de wereldberoemde Optimus Prime de rode loper op mocht:

1:35 Is het Optimus Prime of Lonneke? Cosplayer uitgenodigd voor officiële première

Eregast van deze editie van de conventie is acteur Anthony Daniels. Hij vertolkte in elf Star Wars-films de rol van Droid C-3PO. Daniels houdt een panel tijdens de conventie waar fans vragen kunnen stellen en handtekeningen kunnen krijgen. De acteur is door zijn robotpak nooit herkenbaar in beeld geweest in de films, maar dat maakt zijn sterrenstatus er niet minder om bij de fans.

"Er is een zaal gereserveerd voor het panel zelf", zegt organisator Wiebe van der Werk. "We verwachten echter dat het panel zo druk gaat zijn dat niet alle geïnteresseerden gaan passen. Daarom is er een livestream van het panel in een tweede zaal."