Comic Con al lang geen niche meer, tienduizenden aanwezigen in Utrecht

Met ruim 60.000 bezoekers per editie is Heroes Dutch Comic Con de grootste comic con in Nederland. Tijdens dit tweedaagse evenement in de Jaarbeurs komen fans van Marvel, Star Wars, comics, gaming en cosplay samen om in de huid te kruipen van fantasiefiguren.

Waar dit eerst een evenement leek voor een niche doelgroep, zijn er steeds meer mensen die naar de Comic Con gaan. "Je kunt hier alles zijn wat je wil", vertelt een bezoeker.

Hart van Nederland was erbij. Hoe de Comic Con er dit jaar uitzag? Bekijk het in bovenstaande video.