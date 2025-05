Bijzondere Alkmaarse collectie wordt geveild: Elvis has (almost) left the building

Fans van Elvis opgelet, want vanaf woensdag kunnen jullie je slag slaan op veilingsite Catawiki. Een gesigneerd servet van Elvis’ bruiloft, zonnebrillen, een teddybeer, een stuk tapijt uit zijn biljartkamer, je kunt het zo gek niet bedenken of het gaat onder de hamer.

T ot begin 2026 verschijnt er iedere twee weken een nieuwe selectie van veilobjecten op de site. Ze komen uit het Elvis Museum in Alkmaar.

" Elvis has left the building!" De wereldberoemde zin wordt over iets meer dan een half jaar de waarheid in de kaasstad. Sinds drie jaar runt Azing Moltmaker, bekend van het grote Beatles Museum in Alkmaar.

In datzelfde pand zit ook het grootste Elvis Museum van het land, met topstukken zoals een persoonlijk tennisracket, een stuk tapijt uit The King’s biljartkamer en make-upkit die de ster heeft gebruikt in Duitsland. Allemaal overgenomen van een ouder echtpaar dat er niet meer voor kon zorgen. Nu vindt Azing het alleen tijd om de ruimte die Elvis inneemt te vullen met The Beatles en dus moet Elvis 'aan de kant'.

De keuze was of Elvis weg, of het Zeezender Museum.

Azing: "The Beatles is toch echt alles voor me, dat is nou eenmaal zo. Ik heb zoveel materiaal van de band dat er een museum moet wijken. De keuze was óf Elvis weg, óf het Zeezender Museum. Die laatste heeft zoveel betekend voor de Nederlandse muziek en ook The Beatles, dat kan ik echt niet weg doen."

Een verrassing kan het niet zijn voor de mensen, denkt hij. "Ik heb het altijd gezien als een investering. Ik nam de collectie over van de vorige eigenaar om het ooit weer te verkopen. Dat moment is nu.”