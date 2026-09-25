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Netflix lanceert goedkoper abonnement met reclame in 2027

Netflix lanceert goedkoper abonnement met reclame in 2027

Tech-nieuws

Vandaag, 13:57

Netflix lanceert op 1 maart 2027 een abonnement met reclame in Nederland en België. Kijkers betalen minder, maar krijgen wel reclameblokken bij films en series. Het is nog niet duidelijk hoeveel het abonnement gaat kosten.

Het goedkopere abonnement van de streamingdienst is al in verschillende Europese landen beschikbaar. Vanaf 1 maart volgen er meer, waaronder Nederland. Netflix had al eerder bekendgemaakt dat de streamingdienst het abonnement met reclame in Nederland gaat uitbrengen. Nu is dus duidelijk wanneer.

Met dit abonnement krijg je ieder uur ongeveer 5 minuten reclame te zien. Deze reclameblokken kunnen voor, tijdens of na een film of serie verschijnen. De prijs van het abonnement verschilt per land. In Duitsland en Italië betaal je 7 euro per maand en in Frankrijk 8 euro. Hoeveel het in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend.

Netflix-abonnement met reclame mogelijk nieuwe basisoptie

Waarschijnlijk gaat het nieuwe abonnement het huidige basisabonnement van Netflix vervangen. Hiervoor betaal je in Nederland 10 euro en in België 11 euro. Dit is op dit moment het goedkoopste abonnement van de streamingdienst.

Door Redactie Hart van Nederland

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