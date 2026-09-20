Disney+ past voorwaarden aan: ook reclame bij Premium

Heb jij een abonnement bij streamingsdienst Disney+? Dan heb je deze week mogelijk een mail gehad over een wijziging van de algemene voorwaarden. De meeste mensen zullen die niet helemaal doorspitten, maar er staat wel iets opvallends in. Ook als je het duurste Premium-abonnement hebt, kun je advertenties te zien krijgen.

Hoe zit het? Bij Standaard en Premium mag Disney+ voor en na het afspelen van content reclame tonen. Daarnaast kan reclame voorkomen in kanalen, bij live-uitzendingen, speciale evenementen en content van derden. Dat staat in de aangepaste voorwaarden, schrijft Tweakers.

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Ook reclame van andere merken

Het gaat niet alleen om trailers en reclame voor eigen films, series en andere producten van Disney. In de voorwaarden staat ook dat Disney+ merk- en gesponsorde content kan laten zien. Je kunt dus ook commerciële uitingen tegenkomen die niet alleen bedoeld zijn om een nieuwe Disney-film of serie aan te prijzen.

De advertenties kunnen bij volwassen gebruikers worden gepersonaliseerd als zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van bepaalde trackinggegevens. Disney kan daarbij onder meer rekening houden met kijkgedrag, locatie, eerder gestreamde content en demografische gegevens. In kinderprofielen wordt geen reclame getoond.

Krijg je nu meer reclame?

Of je door de aangepaste voorwaarden daadwerkelijk meer advertenties gaat zien dan voorheen, is niet duidelijk. Disney spreekt zelf van een "verduidelijking" van de voorwaarden. Wel staat nu expliciet vermeld dat ook Standaard en Premium advertenties kunnen bevatten.

Bij andere streamingdiensten is betalen én reclame te zien krijgen al langer gebruikelijk. Netflix, Amazon Prime Video en HBO Max hebben bijvoorbeeld abonnementsvormen waarbij betalende gebruikers advertenties te zien krijgen.