Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meer dokken voor Disney+: dit ga je betalen voor de streamingdienst

Meer dokken voor Disney+: dit ga je betalen voor de streamingdienst

Geld

Vandaag, 11:56

Link gekopieerd

Wie zijn dagelijkse of wekelijkse shot Disney wil blijven ontvangen in de woonkamer, moet binnenkort nog dieper in de portemonnee tasten. De streamingdienst van de entertainmentgigant heeft namelijk de prijzen omhoog gegooid. Het duurste abonnement gaat het meest omhoog in prijs.

De nieuwe bedragen zijn inmiddels te lezen op de site van Disney+. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf de prijzen omhoog gooit. Iets meer dan een jaar geleden gebeurde dat ook al. De huidige verandering is voor nieuwe abonnees al ingegaan, bestaande klanten gaan vanaf november meer betalen.

Het komt dus regelmatig voor dat (streaming)diensten de kosten laten stijgen, maar dit gaat regelmatig gepaard met flink wat gemopper. Neem bijvoorbeeld deze situatie van mei vorig jaar:

Slecht nieuws voor Formule 1-fans: Viaplay verhoogt de abonnementsprijs
0:38

Slecht nieuws voor Formule 1-fans: Viaplay verhoogt de abonnementsprijs

Maar wat gaat het kosten?

Hoewel het om enkele euro's per maand gaat, kan het bedrag op jaarbasis toch wel in de papieren gaan lopen. De streamingdienst maakt de goedkoopste abonnementen, waarin je ook nog verplicht reclame krijgt, één euro duurder. Wil je het duurste abonnement? Dan betaal je maar liefst twee euro per maand meer. Het standaard-abonnement stijgt ook één euro.

  • Standaard-abonnement met advertenties: was 5,99 euro, is nu 6,99 euro

  • Standaard-abonnement zonder advertenties: was 9,99 euro, is nu 10,99 euro

  • Premium-abonnement: was 13,99 euro, is nu 15,99 euro.

Abonnees hebben nog een klein gelukje: voor hen komt de prijswijziging dus iets later, over een maand. Disney+ bestaat sinds 2019 en bevat naast titels van het naamgevende merk ook materiaal van Star Wars, National Geographic, Star, Marvel en Pixar.

Door Daniël Bom

Lees ook

Internet weer fors duurder: op deze manieren kun je besparen
Internet weer fors duurder: op deze manieren kun je besparen
Dit zijn de twee nieuwe buren van Donald Duck
Dit zijn de twee nieuwe buren van Donald Duck

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.