Meer dokken voor Disney+: dit ga je betalen voor de streamingdienst

Wie zijn dagelijkse of wekelijkse shot Disney wil blijven ontvangen in de woonkamer, moet binnenkort nog dieper in de portemonnee tasten. De streamingdienst van de entertainmentgigant heeft namelijk de prijzen omhoog gegooid. Het duurste abonnement gaat het meest omhoog in prijs.

De nieuwe bedragen zijn inmiddels te lezen op de site van Disney+. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf de prijzen omhoog gooit. Iets meer dan een jaar geleden gebeurde dat ook al. De huidige verandering is voor nieuwe abonnees al ingegaan, bestaande klanten gaan vanaf november meer betalen.

Het komt dus regelmatig voor dat (streaming)diensten de kosten laten stijgen, maar dit gaat regelmatig gepaard met flink wat gemopper. Neem bijvoorbeeld deze situatie van mei vorig jaar:

0:38 Slecht nieuws voor Formule 1-fans: Viaplay verhoogt de abonnementsprijs

Maar wat gaat het kosten?

Hoewel het om enkele euro's per maand gaat, kan het bedrag op jaarbasis toch wel in de papieren gaan lopen. De streamingdienst maakt de goedkoopste abonnementen, waarin je ook nog verplicht reclame krijgt, één euro duurder. Wil je het duurste abonnement? Dan betaal je maar liefst twee euro per maand meer. Het standaard-abonnement stijgt ook één euro.

Standaard-abonnement met advertenties: was 5,99 euro, is nu 6,99 euro

Standaard-abonnement zonder advertenties: was 9,99 euro, is nu 10,99 euro

Premium-abonnement: was 13,99 euro, is nu 15,99 euro.

Abonnees hebben nog een klein gelukje: voor hen komt de prijswijziging dus iets later, over een maand. Disney+ bestaat sinds 2019 en bevat naast titels van het naamgevende merk ook materiaal van Star Wars, National Geographic, Star, Marvel en Pixar.