Dit zijn de twee nieuwe buren van Donald Duck

Duckstad is een paar nieuwe inwoners rijker. Hoofdredacteur Ferdi Felderhof onthulde woensdag tijdens een evenement in het Rijksmuseum in Amsterdam de nieuwe stripfiguren, die door middel van een wedstrijd werden gezocht voor het Donald Duck Weekblad.

Het zijn de eenden Eva Hamerslag, een timmervrouw, en haar zoontje Lex, een whizzkid die altijd met zijn laptop bezig is. De winnende inzending is bedacht door de 9-jarige Eva uit Maastricht.

Deze superfan van Donald Duck heeft bijna alle edities van het populaire blad:

2:00 Donald Duck blaast 70 kaarsjes uit, deze superfan heeft bijna alle edities

7400 kandidaten

De wedstrijd werd georganiseerd ter ere van de negentigste verjaardag van de wereldberoemde stripeend. Mensen konden daarbij hun zelfbedachte stripfiguur insturen. Een jury selecteerde uit meer dan 7400 kandidaten de leukste inzendingen, die werden uitgewerkt door een tekenaar van Disney. De winnaar werd door fans bepaald. Er werden meer dan 16.000 stemmen uitgebracht, met de inzending van Eva als duidelijke winnaar.

De nieuwe buren van Donald Duck: Eva Hamerslag en haar zoontje Lex. Beeld: ANP

Nieuwe verhaallijnen

"We zijn overweldigd door het enthousiasme van onze lezers en het grote aantal inzendingen en uitgebrachte stemmen," zegt Felderhof. "Eva's inzending is bijzonder populair onder onze fans en biedt ons volop aanknopingspunten voor talloze nieuwe verhaallijnen in Duckstad." De jonge winnares kon haar geluk niet op. "Ik had het niet verwacht, maar stiekem ook weer wel", zei ze. "Superleuk dat Eva ook een kat heeft, want een kat is mijn lievelingsdier".

De nieuwe karakters krijgen een plekje op de cover van het Donald Duck Weekblad en verschijnen vanaf nu regelmatig in de stripverhalen.

ANP