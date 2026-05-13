Netflix komt met goedkoper abonnement: films en series kijken mét reclame

Tech-nieuws

Vandaag, 21:17

Netflix komt in Nederland met een goedkoper abonnement waarbij kijkers reclame te zien krijgen tijdens films en series. De streamingdienst wil het nieuwe pakket vanaf 2027 aanbieden in ons land.

Het abonnement met advertenties bestaat al sinds 2022 in verschillende grote landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Nederland volgt nu samen met veertien andere landen, zoals België, Denemarken en Zweden.

Reclame tijdens films en series

Het grote verschil met de huidige abonnementen is dat gebruikers korte reclameblokken te zien krijgen voor en tijdens films en series. Hoeveel goedkoper het abonnement precies wordt, is nog niet bekend. Netflix kan ook nog geen exacte startdatum geven.

Met het nieuwe pakket volgt Netflix het voorbeeld van andere streamingdiensten die al langer goedkopere abonnementen met reclame aanbieden. Zo hebben HBO Max, Disney+ en Videoland in Nederland al vergelijkbare abonnementsvormen.

Een standaardabonnement kost in ons land op dit moment rond de 16 euro.

Door ANP

