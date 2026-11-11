Meerdere sites van overheid tijdelijk onbereikbaar door menselijke fout

Meerdere websites van de overheid zijn woensdag tijdelijk onbereikbaar geweest. Het bleek later een menselijke fout te zijn tijdens het updaten van de computersystemen. De sites waren ongeveer een half uur uit de lucht.

De uitval trof niet alleen rijksoverheid.nl, maar bijvoorbeeld ook de sites van het Openbaar Ministerie (om.nl) en het Koninklijk Huis (koninklijkhuis.nl). Ook diensten als de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (rdi.nl), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl), het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl), het Kabinet van de Koning (kabinetvandekoning.nl), de Kanselarij der Nederlandse Orden (lintjes.nl) en de Onderwijsraad (onderwijsraad.nl) waren kort niet bereikbaar.

Andere sites rond de overheid bleven wel werken, zoals die van de Belastingdienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Vorige maand werden veel Nederlandse websites en digitale diensten uit voorzorg offline gehaald vanwege kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP. Dit kan nog maanden gevolgen hebben:

0:42 IT-expert: 'Race tegen de klok en criminelen na dichten PHP-lek'

Meerdere systemen aangevallen

De afgelopen tijd zijn computersystemen van overheden en bedrijven in meerdere Europese landen aangevallen. Zo werden koelingssystemen van supermarkten in meerdere landen op afstand ontregeld. Frankrijk beschuldigt Iran van betrokkenheid, maar vaak is het niet duidelijk of zulke aanvallen het werk zijn van cybercriminelen of van staatshackers in dienst van een ander land.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwde vorige week dat hackers kunstmatige intelligentie gebruiken om hun cyberaanvallen sneller, groter en efficiënter te maken. De Autoriteit Financiële Markten uitte dinsdag zorgen over mogelijke cyberaanvallen op financiële instellingen.