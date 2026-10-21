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Digitale systemen van overheden en hoger onderwijs uit voorzorg offline

Digitale systemen van overheden en hoger onderwijs uit voorzorg offline

Tech-nieuws

Vandaag, 11:36

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Meerdere grote Nederlandse websites zijn woensdag offline gehaald na waarschuwingen over kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP. Volgens meldingen op de sites is dat gebeurd "voor onderhoud", zonder de PHP-problemen te noemen. Ook de website van de Tweede Kamer is offline gehaald.

"Deze kwetsbaarheden spelen voor websites wereldwijd en maken het mogelijk om van afstand een server aan te sturen", aldus de woordvoerder van de Tweede Kamer. "Op die manier kunnen kwaadwillenden mogelijk controle krijgen over de server."

Onder meer de sites van voetbalclub Fortuna Sittard, politievakbond ACP, apothekerskoepel KNMP en openbaarvervoerbedrijf EBS zijn tijdelijk niet bereikbaar.

Digitaal platform van gemeenten ook offline

Ook een dienst waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten publiceren, is woensdag uit voorzorg uitgeschakeld na een waarschuwing voor kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Volgens het bedrijf NotuBiz is dit uit voorzorg gebeurd en zijn er geen aanwijzingen voor een veiligheidslek.

Ruim honderd lagere overheden maken gebruik van NotuBiz. Ze delen daar officiële informatie met raadsleden en Statenleden. Zulke mededelingen zijn ook zichtbaar voor het publiek. Gemeenten als Den Haag, Almere, Breda, Haarlem, Den Bosch, Delft, Katwijk, Montferland en Altena maken gebruik van NotuBiz, evenals provincies zoals Overijssel, Gelderland en Friesland.

Ook hoger onderwijs getroffen

Ook delen van het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo's en onderzoeksinstellingen zijn woensdag uit voorzorg uitgeschakeld. Het is niet bekend welke delen van het SURF-netwerk zijn getroffen. Ook de gevolgen voor bijvoorbeeld colleges en tentamens zijn nog niet duidelijk.

SURF is het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo's, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten.

Door ANP

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