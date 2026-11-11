Meer dan 350 sportclubs melden datalek na cyberaanval AllUnited

Meer dan 350 sportclubs hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding gemaakt van een datalek na de cyberaanval maandagavond op beheersysteem AllUnited. Hackers konden bij de persoonlijke gegevens van leden van alle clubs en bonden die deze software gebruiken.

AllUnited is een systeem voor ledenadministratie van onder meer sportverenigingen. Het bedrijf meldt dat een onbekende buitenstaander maandagavond gegevens uit de database heeft gekopieerd. Het gaat om gegevens van alle bonden en - verenigingen die met AllUnited werken. Onder meer namen, adresgegevens, wachtwoorden, telefoonnummers en bankrekeningnummers van leden zijn buitgemaakt.

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat het aantal nog verder gaat oplopen.

Er zijn 35 bonden aangesloten bij AllUnited, waaronder de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en Gehandicaptensport Nederland. Naar eigen zegen heeft het bedrijf meer dan 2500 klanten.