Kwart basisschoolkinderen stelt AI vragen die ze aan niemand durven stellen

Meer dan een kwart van de kinderen in groep 7 en 8 stelt soms of regelmatig vragen aan kunstmatige intelligentie (AI) die ze niet durven te stellen aan mensen die ze kennen. Dat blijkt uit onderzoek van MediaMasters, UNICEF Nederland en de Kindertelefoon onder ruim 165.000 leerlingen. De organisaties maken zich zorgen dat kinderen te veel op chatbots gaan vertrouwen.

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Uit het onderzoek tijdens de Week van de Mediawijsheid blijkt dat 26 procent van de leerlingen AI gebruikt voor vragen die ze liever niet aan bekenden stellen. Ook merkt de Kindertelefoon dat kinderen steeds vaker twijfelen of ze met een mens of een computer praten. Kinderen tussen de 8 en 13 jaar stellen die vraag gemiddeld vijf keer per week aan de hulporganisatie.

"Dat veel jonge kinderen hun vragen eerder met AI delen dan met een mens vind ik niet verrassend, maar wel zorgelijk", zegt Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. Volgens haar kunnen veilige chatbots kinderen helpen, maar mogen ze menselijk contact niet vervangen. UNICEF waarschuwt bovendien dat AI verkeerde of misleidende antwoorden kan geven, waardoor kinderen mogelijk te veel vertrouwen krijgen in de technologie.

AI-gebruik op school heeft ook een keerzijde. Jongeren worden steeds vaker met behulp van AI afgebeeld in vernederende of seksuele situaties. In de onderstaande video vertelt Robin over cyberpesten op school:

2:08 Cyberpesten met nepbeelden neemt explosief toe: 'De schaamte is echt'

Misleidende video's

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de leerlingen in groep 5 en 6 online video's tegenkomt waarin wordt voorgespiegeld dat je makkelijk rijk kunt worden. De meeste kinderen geloven dat niet, maar volgens MediaMasters kunnen zulke video's alsnog invloed hebben op hun ideeën over geld en succes.

De Kindertelefoon hoort daarnaast regelmatig van kinderen die online worden geconfronteerd met oplichting, seksuele beelden of geweld. De organisaties roepen ouders en scholen daarom op om met kinderen te praten over hun online ervaringen en het gebruik van AI.