'Scholieren en leraren slachtoffer van AI-nepfilmpjes op TikTok'

Scholieren en leraren worden op grote schaal voor schut gezet met nepfilmpjes op TikTok. Op honderden anonieme accounts verschijnen met AI gemaakte beelden waarin ze bijvoorbeeld zoenen of vreemde dansjes uitvoeren. Dat meldt De Telegraaf na eigen onderzoek.

De krant ontdekte ruim 300 zogenoemde 'shipping-accounts' die afgelopen maand actief waren. Op deze accounts kunnen gebruikers stemmen of twee afgebeelde personen een relatie moeten krijgen. Ook kunnen ze nieuwe slachtoffers aandragen. De betrokkenen geven hiervoor geen toestemming.

Daarnaast vond De Telegraaf ongeveer honderd accounts waarop leerlingen worden omschreven of afgebeeld, vaak op beledigende wijze. Andere gebruikers moeten vervolgens raden om wie het gaat.

Volgens sociale media-expert Joey Scheufler speelt dit probleem inmiddels op vrijwel iedere middelbare school. Doordat de accounts anoniem zijn, is het voor scholen lastig de makers te achterhalen.

Aantal meldingen stijgt fors

Stichting Offlimits slaat alarm over de toename van cyberpesten. In de eerste negen maanden van 2026 kwamen 955 meldingen binnen, tegenover 860 in heel 2025.

Bij 17,3 procent van de meldingen gaat het om gemanipuleerd beeldmateriaal. Volgens Offlimits kunnen slachtoffers hierdoor in een sociaal isolement raken of zelfs zelfmoordgedachten krijgen.