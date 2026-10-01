Hans Anders haalt camerabril van Meta uit de schappen

Hans Anders haalt de AI- en camerabril van Meta voorlopig uit de schappen. Vanwege de discussie over privacy en het gebruik van slimme brillen heeft de optiekketen de verkoop voor onbepaalde tijd opgeschort. Een woordvoerder bevestigt dat na berichtgeving van het AD.

"De bril is voorlopig niet verkrijgbaar in onze winkels en de webshop", laat de woordvoerder weten. Hans Anders wil de discussie en eventuele besluitvorming rond slimme brillen "zorgvuldig afwachten voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden".

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Organisaties dreigen met rechtszaak

Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen socialemediabedrijf Meta vanwege de slimme brillen. De bril maakt het stiekem filmen van anderen gemakkelijker en zou daarmee privacyschendingen en grensoverschrijdend gedrag in de hand werken. Ook de Tweede Kamer wil net als de Consumentenbond een concreter verbod op het dragen van deze 'gluurbrillen'.

Hans Anders verkocht "beperkte aantallen" van de Meta-bril. "Het is niet zo dat iedereen ze heeft, of wil halen", licht de zegsman van het bedrijf toe. De brillen die Meta ontwikkelde in samenwerking met Ray-Ban kosten volgens de website van Hans Anders minimaal 419 euro.

Opnieuw beoordelen

Wanneer en of de brillen weer terugkeren in de winkels van de optiekketen, is niet bekend. "Zodra er meer duidelijkheid is, zal Hans Anders opnieuw beoordelen welke plaats dit type brillen binnen het assortiment kan krijgen."

De AI-bril is ontworpen om eruit te zien als een gewone bril, maar heeft ingebouwde functies waarmee gebruikers handsfree foto's en video's kunnen maken, kunnen bellen of muziek kunnen luisteren. Bij opnames gaat een lampje knipperen aan de voorkant van de bril.