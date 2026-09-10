Consumentenbond wil verbod op camerabril Meta

De Consumentenbond wil een verbod op de Ray-Ban-camerabril van Meta. De bril kan te makkelijk mensen stiekem filmen en is daarmee een "gevaar voor de privacy", stelt de bond. Een dergelijk verbod zou er in Europees verband moeten komen.

De AI-bril is ontworpen om eruit te zien als een gewone bril, maar heeft ingebouwde functies waarmee gebruikers handsfree foto's en video's kunnen maken, kunnen bellen of muziek kunnen luisteren. Als je een opname maakt, gaat er een lampje knipperen aan de voorkant van de bril.

Stickers dekken camera af

Volgens de Consumentenbond zijn er speciale stickers te koop om dit lampje af te dekken. De bond stelt dat het ook met een sticker over het lampje nog steeds lukt om video's te maken, ondanks claims van Meta dat de camera niet werkt als het opnamelampje wordt gemanipuleerd. Ook vindt de bond dat het lampje in veel gevallen slecht zichtbaar is, zoals in de zon of op afstand.

"Extra zorgelijk is dat alle filmpjes en foto's die de bril maakt naar Meta gaan, het moederbedrijf van Instagram en Facebook", stelt directeur Sandra Molenaar. "Een bedrijf dat wij al jaren bekritiseren vanwege talloze privacyschendingen."

"Het is onduidelijk wat Meta doet met de informatie en data die ze via de bril ontvangen. Om de privacy van iedereen te beschermen, zijn wij voor een verbod op de camerabril."

Poppodium TivoliVredenburg kondigde vorig jaar al een verbod aan op dit soort camerabrillen, meldde de NOS destijds. Dat verbod volgde op een incident in Rotterdam, waar een man met een camerabril tijdens een festival stiekem vrouwen filmde bij de toiletten. Ook in andere Europese landen zorgen camera's in brillen voor toenemende bezorgdheid.