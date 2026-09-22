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AP waarschuwt gebruikers camerabril: deel beelden niet zomaar

AP waarschuwt gebruikers camerabril: deel beelden niet zomaar

Tech-nieuws

Vandaag, 06:48

Wie met een camerabril andere mensen filmt of fotografeert, mag die beelden meestal niet zomaar delen of publiceren. Daar waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dinsdag voor. Ook mensen die toevallig herkenbaar in beeld komen, hebben recht op bescherming van hun privacy.

Camerabrillen, zoals die van Meta, worden steeds populairder en lijken steeds meer op gewone brillen. Daardoor is voor omstanders moeilijk te zien of iemand alleen kijkt of ook filmt. De AP zegt dat het lampje dat bij veel brillen aangeeft dat er wordt opgenomen, niet genoeg is om mensen goed te informeren.

Katja Mur, bestuurslid van de AP: "Mensen moeten over straat kunnen gaan zonder dat ze bang hoeven te zijn dat iemand hen ongemerkt filmt en de beelden vervolgens deelt en op internet zet."

Soms uitzonderingen

Voor persoonlijk gebruik gelden soms uitzonderingen. Maar zodra beelden worden gedeeld of openbaar gemaakt, gelden de privacyregels. Die regels beschermen mensen ook wanneer ze herkenbaar in beeld komen.

De organisatie adviseert onder meer ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen om camerabrillen in hun huisregels te verbieden. Volgens de AP moeten mensen op zulke plekken er extra op kunnen vertrouwen dat ze niet ongemerkt worden gefilmd.

Door ANP

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