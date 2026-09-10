OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jetten gelooft niet dat AI-gebruik zijn geloofwaardigheid schaadt

Jetten gelooft niet dat AI-gebruik zijn geloofwaardigheid schaadt

AI

Vandaag, 14:59

Het veelvuldig gebruik van AI voor berichtgeving op sociale media schaadt de geloofwaardigheid van premier Rob Jetten niet, zei hij donderdag tegen media. "Nee, dat vind ik echt onzin", aldus Jetten. "Driekwart van de Nederlanders gebruikt tegenwoordig elke dag AI als hulpmiddel. En dat geldt ook voor ons in het dagelijks werk."

De Volkskrant meldde eerder dat de premier en zijn partij D66 op grote schaal kunstmatige intelligentie gebruiken voor socialemediaberichten. Het gaat volgens de krant om berichten op X, Instagram, Facebook en LinkedIn.

AI gebruikt bij gevoelige onderwerpen

AI werd ook gebruikt bij gevoelige onderwerpen, zoals een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork, blijkt uit het onderzoek van de krant. Volgens Jetten moet je altijd vooraf goed bedenken wat je wil zeggen. "En ook altijd controleren wat je uiteindelijk plaatst." Hij gaat gewoon door met het gebruik van AI voor dit soort berichten. "Absoluut."

Door ANP

Lees ook

Privacywaakhond waarschuwt: AI vergroot risico op phishing en cyberaanvallen
Tech-nieuws
Privacywaakhond waarschuwt: AI vergroot risico op phishing en cyberaanvallen
'Zorgen om AI: kwart jongeren deelt meer met chatbot dan met naasten'
Tech-nieuws
'Zorgen om AI: kwart jongeren deelt meer met chatbot dan met naasten'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.